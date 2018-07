"Brose Bamberg on end näidanud Saksamaa ühe parima klubina, seega olen väga õnnelik, et olen nüüd üks neist," lausus Kullamäe, kelle isa Gert mängis omal ajal samuti Bambergis.

Kullamäe enda sõnadest Young Pikesi kodulehelt võib välja lugeda, et lepingu sõlmis ta üheksakordse Saksamaa meistri Bambergiga, kuid liitub esiti tütarklubiga.

"Bamberg pakub noorele mängijale kõike, mida arenguks vaja. Seega arvan, et see on parim koht, kus karjääris järgmine samm astuda. Soovin esiliiga meeskonda aidata nii palju kui võimalik ja kogeda maksimaalselt palju võidurõõmu. Loodetavasti tuleb meil edukas hooaeg."

Young Pikesi treenerid Felix Czerny ja Mario Dugandzic: "Kristian on juba Saksamaal üksjagu elevust tekitanud, mistap oleme rahul, et ta soovib meie juures järgmist sammu teha. Eesti A-koondise mees peaks meie noores satsis võtma liidrirolli."

Eelmised kaks aastat esindas Kullamäe Saksamaal Öttingeri Rocketsit. Enamasti noorte- ja duubelmeeskonda, kuid pääses lõppenud hooajal platsile ka 12 kõrgliigamängus, kus viskas keskmiselt 3,3 punkti.