Norra politsei leidis eile hommikul riigi lõunarannikult, Arendali linna lähistelt endise tippsuusataja Vibeke Skofterudi (38) surnukeha. Täna teatasid võimud kohalikule meediale, et neil on olümpiavõitjaga juhtunud skuutriõnnetusest selge arusaam.

"Öö vastu pühapäeva oli esimene öö, mil väljas oli pikalt pime," lausus uurija Torbjörn Trommestad väljaandele Dagbladet. "Paadi või mõne muu sõiduki juhtimine pimedal merel on äärmiselt nõudlik ülesanne. Sel korral lõppes asi halvasti."

Politseinik lisas: "Ta sõitis vastu saart. See kõlab veidralt, et inimene ei suuda pimedas masinat kontrollida, aga see võib olla väga-väga keeruline. Isegi, kui tunned piirkonda."