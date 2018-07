"Erinevatel põhjustel vaid kolme mängijaga alustanud rõugekad said mängu kümnendal sekundil veel lisaks vigastuse, mis katkestas mängu (vastavalt reeglitele peab platsil olema vähemalt kolm mängijat, tavapärane on viis - toim.) ja võidu said kirja nõmmekad," teatab Beach Soccer Estonia Facebooki leht.

Üksjalgvärav Vitamin Well - BSC Thunder Häcker 2:15

Saue JK - SK Augur Enemat 3:5

Rõuge Saunamaa - BSC Alpha 5:4

Üksjalgvärav Vitamin Well - SK Augur Enemat 2:8

Saue JK - BSC Thunder Häcker 4:3

Rõuge Saunamaa - Nõmme BSC OlyBet 1:18

BSC Thunder Häcker - BSC Alpha 4:3 (lisaajal)

Saue JK - Rõuge Saunamaa 11:2

Nõmme BSC OlyBet - Üksjalgvärav Vitamin Well 4:2

SK Augur Enemat - BSC Alpha 10:0

Nõmme BSC OlyBet - Rõuge Saunamaa 0:-

Saue JK - Üksjalgvärav Vitamin Well 2:6

Tabeliseis: