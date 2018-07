Uusrikka imeline elu

Sõber küsib vene uusrikkalt:

"Kas on tõsi, et sul oli koer, kes suutis kõik vargad kinni püüda?"

"Tõsi," vastab uusrikas.

"Aga kus ta praegu on?"

"Tuli maha müüa."

"Miks?"

"Ta hakkas mind püüdma."