Keegi inglanna, kes kavatses oma suvepuhkuse Lõuna-Saksamaal veeta, kirjutas sealse Haldorfi külakese õpetajale kirja, milles ta palus viimasel endale vastavaks ajaks ajutine elamispind muretseda. Pärast tuli talle aga meelde, et oli kirjas unustanud järele küsida, kas korteris on ka WC. Naine kirjutas kohemaid uue kirja, paludes nii olulise asja kohta lisainfot.

Õpetaja, kelle inglise keele oskus oli pehmelt öeldes üsna vilets, polnud lühendist WC midagi kuulnud. Ta pöördus abisaamiseks küla vaimuliku poole. Tollelegi käis lühendi seletamine üle mõistuse. Ent kui ta kuulis, et inglise leedi on üle 50 aasta vana, siis oletas ta, et tõenäoliselt on naine usklik ning pärib Wooden Churci kiriku asukohta.

Ta kirjutas vastuse: "Teid huvitav WC asub tihedas männimetsas, kõigest pooletunnise jalutuskäigu kaugusel Haldorfist. Ta on avatud igal pühapäeval ja neljapäeval. See võib tunduda teile pisut ebasobivana, eriti kui plaanitsete regulaarseid külastusi. Paljud inimesed võtavad sinna minnes ka toidukorvi ühes, et imekaunist väljavaadet mõnusalt nautida. Iseäranis suviti käib seal rohkesti rahvast, mistõttu soovitaksin Teil kohale tulla vähemalt üks tund enne uste praotamist, kuigi ruumi peaks jätkuma kõigile - seal on ühtekokku 80 istekohta ning lisaks neile ka seisukohti. 10 minutit enne WC avamist lüüakse kella. Soovitan Teil külastada WC-d neljapäeviti, sest sellal toimub kogu protseduur orelimuusika saatel. Akustika on otse oivaline, on võimalik osa saada igast vaiksemastki sahinast. Ka läheduses paikneva kasarmu ohvitserid ja reakoosseis on harjunud toimetusi vaatamas käima. See teeks mulle suurt au, kui võiksin WC-s Teie jaoks parima koha reserveerida. Paraku ei ole minul ega mu naisel juba kolme nädala jooksul olnud mahti seda külastada, milline asjaolu on meid kõvasti vaevanud."