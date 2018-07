Eesti korvpallimaastikul on käimas põnev periood. Ühelgi klubil pole mängijate osas veel täit selgust ning käsil on läbirääkimised. Viimastel hooaegadel alati medalitele mänginud Rapla on esimesed lepingud sõlminud, kuid lahtisi otsi on palju. Olulise nurgakivi pani Rapla maha laupäeval, mil teatati Dominique Hawkinsi jätkamisest. „Tunnistan ausalt. Arvasin, et meie võimalused teda tagasi saada on päris väikesed,“ ütles Rapla mänedžer Jaak Karp Õhtulehele. „Aga õnnestus!“ Täna sai selgeks, et tuleval aastal pallib meeskonnas Sven Kaldre, kellele on see Rapla särgis juba seitsmendaks hooajaks. Karp usub, et lisaks talle jätkab tiimis ka teine vana olija Indrek Kajupank.

Siiski peale Hawkinsi ja Kaldre ühegi teise mängijaga midagi konkreetset paigas pole. Küll aga püsib radaril nii mõnigi põnev mees. Näiteks teevad Raplas trenni Eesti koondislased Rain Veideman ja Rauno Nurger.

„Trenni nad Raplas teevad, aga siin käib igasuguseid mehi trennis. Meil on lihtsalt head tingimused olemas,“ tõmbas Karp Nurgeri ja Veidemani osas tuure maha. „Oleme nendega rääkinud, aga neile on välismaale pääsemine number üks ja sellega on veel aega. Nende agendid töötavad praegu selles suunas. Nii et väga suuri lootusi meil nende osas pole.“ Karbi sõnutsi loodetakse meeskond paika saada septembri alguses. Praegu tegeletakse väga aktiivselt pikkade otsimisega. Palju oleneb komplekteerimises ka eestlastest, kellest paljude tulevik on veel lahtine. Oluliselt selgem pole ka teiste klubide seis. Kõige parem tundub Pärnu olukord, kes on sõlminud lepingu suurema osaga eelmise hooaja tuumikust ning toonud korvi alla lisajõudu piiri tagant. Täiesti tume maa on Tartu Ülikooli tegemised. Pärast seda, kui juuni alguses suurest korvpallist taandumisest teatati, on käinud taustal töö, ent konkreetset lahendust pole siiani välja töötatud. Meeskonna esindaja Raigo Häelme sõnutsi on uudiseid oodata sel nädalal.