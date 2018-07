24 tunnist päevas peaks piisama

Kooliidee oli nii Kärbi kui ka Ränkeli peas küpsenud juba aastaid, kuid pärast olümpiamänge leidsid mõlemad – muide, teineteisest sõltumata –, et just tänavu on õige hetk mõte teoks teha.

„Pärast olümpiat tundsin, et peaks lõpuks enda jaoks ka midagi õppima. Kui sportlastee läbi saab, siis on vähemalt mingi haridus omandatud,“ märgib Ränkel, kes tudeerib esialgu eksternina. „Gümnaasiumi lõpust on juba üksjagu möödas, ega lihtne polnud uuesti matemaatikatehteid lahti lüüa. Neid tuli sisseastumiskatseks meelde tuletada. Samas oli lahe uuesti lahendada, aga nagu Karel ütles, koolis X-e ja asju vaja ei lähe. Võib-olla natuke protsentarvutusi ja muid lihtsamaid tehteid.“

Raido Ränkel (Jörgen Norkroos)

Kärp, kes palus enne katseid Tammjärvelt matemaatikas järeleaitamistunde, lisab: „Vanus on selline, et olen juba aastaid ja väga kõvade mahtudega treeninud. Mahte ei pea enam tõstma, vaid kvaliteeti. Äkki on kool ka psühholoogiliselt abiks, saab spordi juurest iga kuu korra mõtted kõrvale. Mõtlesin, et proovin. Õppisin natuke katseteks ka, siis asi väga meeldis ja see valdkond paelub.“

Ränkelgi põhjendab erialavalikut sellega, et ettevõtlus on teda alati köitnud. „Ma pole kunagi mõelnud, et hakkan pärast treeneriks või midagi sarnast. Ettevõtlus on vähemalt tulus valdkond, kui hästi teha.“

Suusatajad ei salga, et enesekindlust süstis ka sõber Tammjärv, kes tõestas eelmisel hooajal, et ülikooli ja tippsporti on võimalik edukalt ühendada. Meenutagem kas või Davosi MK-etapi 15 km vabatehnikadistantsi 13. kohta. Ent, kas mehed ajapuudust ei karda? Laagrid ja võistlused on üks asi, aga mõlema sportlase peres kasvab erinevalt Tammjärvest kaks last.

Kärp: „Loomulikult on see perega läbi arutatud, sealt tuli ainult pooldavaid asju. Oleme valmis, et olen talveperioodil veel vähem pere jaoks olemas. Ilmselt tuleb olukordi, kus lähen kaheks, isegi kolmeks nädalaks laagrisse. Sealt otse Pärnusse, viis päeva koolis ning alles siis koju. Nad on harjunud, et olen palju ära. Mis seal ikka, lapsed on juba natuke suuremad (4a ja 6a - M.T.), natuke on nendega lihtsamaks läinud. Saame hakkama.“

Algo Kärp (Stanislav Moshkov)

Ränkel on samuti optimistlik: „Gümnaasiumi lõpetasin medaliga, ei olnud probleemi spordi kõrvalt õppida. Karel ütles, et kui vähegi mõikad midagi, siis väga keeruline pole. Üsna lebo, vähemalt tema jutu järgi. Eks ole näha. 24 tunnist päevas peaks piisama õppimiseks, treenimiseks ja natuke magamiseks kah.“ (naerab)