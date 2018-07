Madridi Reali uus peatreener Julen Lopetegui sõnul tunneb Gareth Bale end klubis väga õnnelikuna ja on ideaalne asendus Cristiano Ronaldost tühjaks jäänud kohta täitma.

Waleslase tulevik Santiago Bernabeul oli suve alguses kahtluse all, kuid Zidane'i lahkumine peatreeneritoolilt pani 29aastase Cardiffis sündinud mängumehe ümber mõtlema. Tundub, et Bale ongi ennast uue juhendaja silmis tõestanud.

Madridi Reali peatreener Julen Lopetegui. (EPA/Scanpix)

"Ta on väga, väga õnnelik," lausus Lopetegui enne hooajaeelset sõpruskohtumist Manchester Unitediga. "Ta on õnnelik, et saab Madridi Realis mängida. Tal on hea meel siin olla ja see on suurepärane võimalus oma talenti näidata."

"Me tunnistame, et Cristiano on Madridi Reali lähimineviku üks olulisemaid mängijaid. Ta teatas oma soovist lahkuda ja klubi andis talle vabad käed. Soovime talle edu. Mis puudutab meie mängijaid, Bale ja kõik teised, me oleme veendunud, et meil on edasi liikumiseks vajalikud mängijad olemas. Bale on kvaliteetne mängija ning me teame et tühimik suudetakse täita," lisas endine Hispaania koondise mängija ja peatreener.