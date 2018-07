Teisipäeval saabus Eesti kergejõustikuliidust (EKJL) pressiteade, et Euroopa kergejõustikuliidu kutsega pääsevad Berliini EMile kolmikhüppaja Merilyn Uudmäe ja kõrgushüppaja Eleriin Haas. Samas selgus, et kuulitõukaja Kristo Galetale wild card´i taotlust ei tehtudki.



"Tuleb välja, et kutse visati minema, sest ma ei osalenud Balti matšil ja see on nüüd ekjl kättemaks," kirjutas kuulitõukaja Facebookis.