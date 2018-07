Teisipäeval saabus Eesti kergejõustikuliidust (EKJL) pressiteade, et Euroopa kergejõustikuliidu kutsega pääsevad Berliini EMile kolmikhüppaja Merilyn Uudmäe ja kõrgushüppaja Eleriin Haas. Samas selgus, et kuulitõukaja Kristo Galetale wild card´i taotlust ei tehtudki.

EMi normist 19.90 kolme sentimeetri kaugusele jäänud Galeta oli niinimetatud ootenimekirjas esimesel kohal. 35aastane sportlane kuulis norralasest sõbralt Marcus Thomsenilt, kes asus pingereas neljandal positsioonil, et temale on kutse juba saabunud. Sestap uuris Galeta EKJL saavutusspordi juhilt Kristel Berendsenilt, kas tema wild card’i ei saanudki.

Peatselt tuli kuulitõukajale vastus, et vastavalt lähetustingimuste punktile 2.3 järgitakse koondisse arvamisel dokumenti „Eesti kergejõustikuliidu 2018. a. koondise komplekteerimise põhialused“, kus arvestati punktiga 5, milles on kirjas: kui koondisse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, on alaliidu juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisse.