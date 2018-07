Pele, Socrates, Ronaldinho, Neymar ja Carlos Kaiser! Viis Brasiilia kultusjalgpallurit, kellest neli esimest on spordisõpradele ilmselt vägagi tuntud. Ja kui viimase nimi tundub täiesti võõras, siis ei pea nurgas häbenema. See on täiesti normaalne. Kaiser ei osanudki jalgpalli mängida. Kaiser ei tahtnudki jalgpalli mängida. Ometi on ta legend.