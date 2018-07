Eesti Kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen sõnas, et üksi sportlane pole kutset saanud ja Galeta väited wildcard'ist ja saamata jäänud rahast on täiesti valed. EMi normist 19.90 kolme sentimeetri kaugusele jäänud Galeta oli niinimetatud ootenimekirjas esimesel kohal, kuid suurvõistlustel osaleda ta ei saa. "Kuidas saab alaliit sportlase jaoks kõige olulisema võistluse nullida, kuigi olen osalemisõiguse ise välja teeninud?“ küsib ta. „Olen selle nimel kogu aja pingutanud. Alaliidule poleks mu lähetamine EMile midagi maksma läinud, sest pidanuksin selle nagunii oma rahast hüvitama. Aga nad ikka keeldusid kutsest, mille saatis mulle Euroopa kergejõustikuliit. Mulle ei antud isegi võimalust!“ Saavutusspordi juht Berendsen lükkab süüdistused tagasi. "Tal ei ole normi ja ta ei ole kutset saanud. See on täiesti vale väide. Meil ei ole ühelegi sportlasele kutset tulnud. Alaliidul jäi küll võimalus taodelda wildcard sportlastele, kel on normilähedane tulemus, kuid juhatus otsustas, et me temale ei taotle."

Saavutusspordi juht põhjendab otsust järgmiselt: "Ta ei osalenud kahtedel Balti Meistrivõistlustel, Heitjate Seeriavõistlustel Rakveres ja Lätis, Ogres. See on meie üks tugevamaid argumente. Reeglid on tehtud selle jaoks, et sportlastel oleks võrdne ja aus süsteem."

Kristo Galeta põhjendas puudumist asjaoluga, et enne Balti matšile kutse saamist oli paika pandud plaan, mille järgi osaleb kuulitõukaja Soomes toimunud võistlustel, kus olid ka rahalised auhinnad, ent Berendseni jaoks pole see piisav põhjendus. "Nende ajal pole vaja minna teistele võistlustele, seda teavad kõik sportlased. Magnus Kirti ka kutsuti mujale, kus ta oleks teeninud tuhandeid eurosid ja ta teadis, et peab tulema koondist esindama. Kui Kristo Galeta võistleb samal ajal Soomes, siis see ei ole piisav argument. See pole ka esimene kord. Temaga on olnud keeruline suhelda, tal on alaliidu vastu väga pingeline hoiak." Kuulitõukaja suhted alaliiduga läksid nugade peale, sest Galeta väitel ei makstud talle lubatud rahasummat. "Talvel jõuti otsusele, et sportlasele antakse EMi ettevalmistuseks 1000 ja tema treenerile 500 eurot,“ avaldab ta. „Öeldi, et seda saab maksta alates aprillist. Teavitasin uudisest ka juhendajat ja arvestasin summaga USA laagri kulude osalisel katmisel.“ Kristel Berendsen lükkab ka selle väite tagasi. "Kindlasti ei ole sellist lugu. Viga tekkis, sest saavutusspordi komisjoni liige Ants Kiisa tõesti lubas sportlastele valet asja. Oleme Kristo Galetale püüdnud seda selgitada, palunud tal alaliitu tulla ja selle asja nullist lahti rääkida, aga kui ta ei taha sellest aru saada ja raiub, et talle lubati, siis ma ei saa seista selle eest, kui Ants Kiisa ühelt töökoosolekult tulles ei saanud aru, et seda peab juhatus enne kinnitama ja eelarvest raha leidma." Kristo Galeta oleks Berendseni sõnul summa teeninud vaid ühel tingimusel. "Juhatus kinnitas iseenesest otsuse klausliga, et ta saab selle raha tagantjärgi, kui täidab normi. Oleks ta Eesti Meistrivõistlustel normi täitnud, oleks ta selle raha ka saanud. See pole ilma jäämine, kui pole raha antudki.