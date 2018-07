U16 Balti matši teine päev lõppes eestlaste jaoks võidukalt, kui Eesti noormeeste koondis alistas Leedu numbritega 80:73, kirjutas basket.ee.

Avaveerandi 23:19 võitnud Eesti noored olid poolajaks edu juba 14punktiliseks suurendanud, ent lihtsad eksimused ja leedukate elavnemine tõid vastased enne viimast veerandaega mängu tagasi. Kaks minutit enne mängu lõppu jõudsid leedukad seitsme punkti kaugusele 75:68, kuid lähemale koduväljakul mänginud eestlased neid enam ei lasnud ja võeti hinnaline 80:73 võit.

Eesti koondise parimana viskas Markus Ilver 15 punkti. Mait Peterson lisas 14, Kein-Martti Reinart ja Illimar Raiend lisasid 11 silma. Leedu resultatiivsem oli Azuolas Tubelis 17 silmaga.

Peatreener Marko Parkoneni sõnul võitlesid noormehed täna lõpuni ja suutsid tänu sellele raskes mängus võidu võtta. "Vahepeal tekkis väike paanika. Oli sellist tühja rabelemist ja närvitsemist. Kindlasti väärtuslik võit aga Läti on järgmine tugev A-divisjoni vastane. Peame homme näitama, et suudame nende võistkondade vastu mängida. Peame mängima paremini kui täna Leedu vastu, eriti just teisel poolajal.“

Eesti koondis kohtub homme turniiri viimases mängus Lätiga kell 16:45.