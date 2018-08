Inglismaa suurklubi Manchester Unitedi hooajaeelne treeninglaager pole seni kõige paremini läinud. Peatreener Jose Mourinho kaebleb pidevalt meedia vahendusel, kuidas klubi teda üleminekuturul ei toeta. Samuti pole kiita mängutulemused. Viiest mängust on kirjas üks võit, üks kaotus ning kolm viiki.

Möödunud ööl kohtus Manchester United Miamis viimased kolm aastat Meistrite liiga võitjaks kroonitud Madridi Realiga, kes mängis oma suve esimese sõprusmängu ja üldse esimese kohtumise ilma Cristiano Ronaldota! Reali peatreenerina tegi oma debüüdi Julen Lopetegui.



Kuna kõik pallurid pole veel pool kuud tagasi lõppenud MMist taastunud, ei saanud kumbki tiim täiskoosseisuga hiilata. Unitedile tõid võidu Alexis Sancheze 18. minuti ja Ander Herrera 27. minuti tabamused. Reali poolt oli avapoolaja lisaminutitel resultatiivne Karim Benzema.



Mourinho oli pärast kohtumist küll tavapärasemast rõõmsam, kuid mitte oluliselt.

"Ma ei õppinud sellelt tuurilt midagi," ütles ta. "Ma tean, mida (Ander) Herrera, (Juan) Mata ja (Alexis) Sanchez suudavad. Ma tean, et meie noormängijad vajavad kasvamiseks aega. Nad andsid endast väljakul kõik ja me üritasime parima tulemuse eest võidelda, aga taktikaliselt ei tähenda see midagi."

Unitedi liigahooaeg algab 10. augustil Leicester City vastu, enne veel mängitakse 5. augustil sõpruskohtumine Müncheni Bayerniga. Reali ootavad matšid Juventuse, Roma ja AC Milaniga. 15. augustil tullakse Tallinna, kus kohtutakse UEFA Superkarikamängus linnarivaali Atleticoga.