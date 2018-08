Kõik on Manchester Unitedis halvasti! Vähemalt selline mulje jääb, kui uskuda tiimi peatreenerit Jose Mourinhot. Hooajaeelsel tuuril on ta kulutanud kõvasti aega näitamaks oma rahulolematust klubi üleminekutaktika osas. Mourinho tahab rohkem uusi mehi!

Ajalehe The Sun sõnul on tema kaeblemine negatiivselt mõjunud nii jalgpalluritele kui ka klubi tähtsamatele asjapulkadele, kel on varuvariant olemas: helistada Zinedine Zidanele! Legendaarne Prantsusmaa treener on viimasel kolmel hooajal võitnud Madridi Realiga Meistrite liiga, kuid pärast maikuist triumfi astus ta ametipostilt tagasi. See aga tähendaks, et endise keskväljamaestro saaks klubisse meelitada tasuta.

Kui kiigata ajalukku, siis on Unitedi bossidel põhjust ettevaatlikud ning ettenägelikud olla. Mourinho alustab Manchesteris oma kolmandat hooaega ning tema kolmandad aastad on tihti katastroofiliselt lõppenud.