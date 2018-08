"See oli vaimne väljakutse," meenutas sopsustaar. "Ühelgi kaheksa või üheksa aastasel lapsel ei tohiks stressi olla! Veider oli see, et iga kord, kui ma koolis käisin, ütlesid õpetajad mu emale, et ma olen üks parimatest õpilastest ja nad loodavad, et ma saan rohkem koolis käia. Aga see polnud sel hetkel võimalik. Ma tean täpselt, mida paljud lapsed üle peavad elama. Toona ei tähendanud kool mulle mitte midagi. Üllatusin, kui ärkasin üles ja pidin kooli minema. Tavaliselt lihtsalt ärkasin üles ja ei teinud midagi. Oli palju tühjasid päevi ning öid."