Eile selgus, et kuulitõukajal Kristo Galetal jääb tuleval nädalal Berliinis toimuvale EMile sõitmata, sest kergejõustikuliit talle vabapääsme avaldust ei teinud. EMi normist 19.90 jäi Galetal puudu vaid kolm sentimeetrit.



Paistab, et tüliõun on jõudnud juba pikalt paisuda. Galeta jäi endasõnul ebaõiglaselt ilma 1500 eurost, mida talle talvel toetuseks lubati. Suvel jäi tal võistlemata Balti matšil, mis tekitas taas paksu pahandust.

Eesti kergejõustikuliidu saavutusspordi komisjoni liige, olümpiavõitja Erki Nool, ütles Õhtulehe, et EMile sõidab kõige tugevam võistkond.

"Kristo Galetal – nagu kõigil teistel sportlastel – oli võimalus norm täita. Täidad normi ja lähed EMile. Ei täida, ei lähe. Kuramuse kuulitõukes on EMi norm 19.90. Oleks tõuganud, oleks võimalus minna EMile. Lihtne paralleel: sa võid teha maailmarekordi või galaktikarekordi, aga kui sa Saksa meistrivõistlustel ei osale, siis ära unistagi, et keegi registreeriks su võistlustele, olgu sul wild card või mitte.

Olen näinud videosid, kus ta tõukas (treeningul) 20 või 21 meetrit, aga võistlustel ei tõuganud – see on kivi Galeta kapsaaeda. Galeta on kahel korral saanud wild card’iga tiitlivõistlustele (2015 sise-EM, 2016 EM) ja mõlemal korral tegi natuke püksid täis. Mitte palju, aga natuke.

Kahju, et ta normi täis ei teinud, jõle hästi võistles ja kolm sentimeetrit jäi normist puudu. Saan aru, miks ta pettunud on. Emotsioon keeb, kui valmistud terve hooaja ja ei pääse, aga viha kergejõustikuliidu suhtes on minu isiklikul hinnangul üleliigne."