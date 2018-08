Autoralli MM-sarjas Hyundaid rooliv Thierry Neuville lõpetas Ott Tänakule triumfi toonud Soome ralli üheksandal positsioonil. Tema praegune suurim konkurent üldarvestuses, viiekordne maailmameister Sebastien Ogier platseerus viiendaks.

Prantslane Ogier sai abi M-Spordi tiimikaaslastelt Teemu Suninenist ja Elfyn Evansilt, kes kolleegi endast mööda lasid. Samasugust panust oleks soovinud ka Neuville, kuid Andreas Mikkelsen tegi avapäeval sõiduvea ning Hayden Paddon sõitis kõrgemas konkurentsis.

"Mulle meeldiks samasugust abi saada," ütles ta. "Vähemalt Craig Breen aitas mind viimasel katsel, kui jäi minu ja Ogier'i vahele. M-Spordil oli hea taktika ja kui nad poleks seda teinud, oleks Ogier olnud seitsmes ja mina endiselt üheksas. See on osa rallist ja see on täiesti okei ja me oleks täpselt sama teinud."

Thierry Neuvillel on kaheksa etapiga koos 153 punkti, Ogier'il 132, kolmas on Ott Tänak 107 silmaga. MM-sari jätkub 16.-18. augustil Saksamaal.