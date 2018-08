Eile selgus, et kuulitõukajal Kristo Galetal jääb tuleval nädalal Berliinis toimuvale EMile sõitmata, sest kergejõustikuliit ei teinud talle vabapääsme avaldust. EMi normist 19.90 jäi Galetal puudu vaid kolm sentimeetrit.



Miks Galeta ja kergejõustikuliit tülli pöörasid? Galeta jäi endasõnul ebaõiglaselt ilma 1500 eurost, mida talle talvel toetuseks lubati. Suvel jäi tal võistlemata Balti matšil, mis tekitas taas paksu pahandust.

Olümpiavõitja Erki Nool sõnas Õhtulehele, et miskit pole teha - Galeta oleks pidanud normi täitma!

Kergejõustikutreener Urmas Randma, kes juhendanud näiteks Roman Fostit ja Evelin Taltsi, sõnas Õhtulehele, et ta ei soovi kohtumõistja ega ekspert olla, aga midagi on väga valesti.



"Kindlasti on mängus sassi läinud suhted sportlase ja alaliidu vahel, mis oleks vaja olnud omavahel aegsasti selgeks rääkida. Suhe peab olema mõlemapoolselt austav, mõlemad peaksid olema teineteise jaoks ühises protsessis. Kindlasti peaks sportlane esindama oma riiki Balti matsil, kindlasti tuleks 19,5m kuulitõukajale leida minimaalnegi toetus.



Väga halb ja taunitav, kui võimulolijad panevad seljad kokku ja nn pahale poisile lihtsalt koha kätte näitavad! Kolm sentimeetrit on puudu ja suu kinni! EM-le saadetakse ju neidki, kel rohkem puudu ja tase nigelam. Just endised kangelased nagu Erki Nool ja Gerd Kanter peaksid olema need, kes õigluse paika panevad ja kelle õiglustundele sportlased loodavad...



Aga ju on Kristo Galeta ise "vaimud välja kutsunud" oma käitumisega, mida vaid kitsas ring teab ja sel juhul on EKJL otsus mingil moel ka põhjendatud.

Alaliidul oleks tark tegelikest põhjustest rääkida, siis oleks kõik mõistetavam. Galeta puhul on minu jaoks ohumärgiks sotsiaalmeediast abi otsimine. Õigel mehel seda vaja ei peaks minema, päris õiget meest ei visata ka üle parda!



Aga kahtlemata on ta kõva spordimees, ligi 20 meetrit kuuli tõugata on dopinguvabas (?) kergejõustikus kõva sõna! Eriti veel oma rahakoti toel ja "parim enne" aastates. Igale alale ja spordile on halb, kui lahkhelid klaaritakse meedias, mis sellest just toitubki. Kergejõustikuinimesena usun, et kõik lahkhelid on lahendatavad ka oma pere keskel, peab olema vaid mõlemapoolset tahet."