Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi saatis juhatuse nimel kirja selgitamaks Kristo Galeta olukorda.

Berliini EM-koondise kinnitamisel lähtus EKJL juhatus EKJL 2018. aasta rahvusvaheliste tiitlivõistluste lähetustingimustest ja EKJL 2018. aasta koondiste komplekteerimise põhialustest. Mõlemad dokumendid on kinnitatud EKJL juhatuses 19.10.2017 ja avaldatud EKJL kodulehel.

Euroopa meistrivõistluste tasemel saavutussportlaste toetuste küsimust on arutatud EKJL saavutusspordi komisjoni koosolekutel. Toetuste kinnitamine kuulub EKJL juhatuse pädevusse. Saavutusspordi komisjoni ettepanekud saavutusspordi rahastamise teemadel on olnud juhatuse koosolekute päevakorras käesoleva aasta 19. jaanuaril ja 21. märtsil toimunud koosolekutel. Juhatus on kinnitanud toetuse saajate hulka EMi normatiivi täitnud sportlased. Kristo Galetal ei ole EMi normatiiv täidetud ning teda toetuse saajate hulka kinnitatud pole.