Eesti jalgrattur Risto Raid sattus Prantsusmaal autoavariisse, kirjutab Delfi.

Nädalavahetusel, järjekordse võistluse eelõhtul meeskonna saateautoga esitluselt hotelli sõites kihutas VC Roueni värvides masinale vastassuunast otsa sõiduauto. Kokkupõrge oli sedavõrd kõva, et avarii põhjustanud purjus juht viidi helikopteriga sündmuspaigalt haiglasse.

VC Roueni autos istunud kolm ratturit ja tiimi spordidirektor sammusid kõik omal jalal autost välja, aga põrutada said mehed kõvasti. "Kael ja selg said ootamatust paugust kõvasti pihta. Igapäevased toimingud on tugevasti häiritud," kirjeldas olukorda Raid.