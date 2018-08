Liverpooli peatreener Jürgen Klopp plaanib maha müüa klubi mõlemad varuväravavahid ning usaldada järgmisel hooajal noori puurivahte.

Eelmisel hooajal Simon Mignolet pingile mänginud Loris Karius ei ole ennast piisavalt tõestanud ning maailmarekordilise summa eest ostetud Alisson Becker on selgelt Liverpooli toodud põhiväravavahi ülesannet täitma.

The Telegraphi andmetel on klubi valmis mõlemad eelmisel hooajal esikinda positsiooni eest võidelnud kollkiprid maha müüma ning asendust Klopp otsida ei plaani. 51aastane sakslane on noorte väravavahtide Kamil Grabara ja Caoimhin Kelleheriga sedavõrd rahul, et laseb vaid 19 aasta vanustel mängijatel võidelda varuväravavahi positsiooni eest.

Selline otsus võib Ragnar Klavani leivaisale aga kalliks maksma minna, sest Alissoni vigastus tähendaks, et Premier League'i tiitli eest mängiva klubi postide vahel peab seisma teismeline puurivaht, kuid Klopp on alati noori usaldanud ja neid toetanud ning üldjuhul on risk ennast ka õigustanud. Noored äärekaitsjad Trent Alexander-Arnold ja Andrew Robertson on tõusnud Liverpooli põhitegijateks ning kogenumad mehed vaatavad mänge pingilt.

On äärmiselt ebatõenäoline, et Grabara või Kelleher suudavad Beckeri samamoodi pingile tõrjuda, kuid vajadusel võivad noormehed brasiillasele puhkust anda küll.