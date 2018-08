PSG jalgpallistaar Neymar tunnistas Gilette'i reklaamis, et reageerib vahel üle ning lubas muutuda paremaks inimeseks. Nüüd on selgunud, et brasiillasele maksti videos osalemise eest 228 000 eurot.

"Te võite arvata, et ma reageerin üle ja vahel nii ongi. Aga tegelikult ma kannatan väljakul. Te võite jätkata minu kividega pildumist või saate kivid ära visata ja aidata mul püsti tõusta," lausus 26aastane brasiillane videos.

Endise Barcelona palluri siirus sattus suure kahtluse alla, kui selgus rahasumma, mille ta teenis ning asjaolu, et väidetavalt luges brasiillane reklaamiagentuuri Grey kirjutatud teksti lihtsalt maha.