Itaalia kettaheitja Daisy Osakuet visati möödasõitvast autost munaga ning kergejõustiklase silm sai korralikult viga. Nigeeria juurtega sportlane vajas ka haiglaravi, ent on nüüdseks juba kodus.

22aastane Osakue silma sarvkest sai tugevalt kannatada ja itaallanna osalemine järgmisel nädalal algaval EMil sattus kahtluse alla, kuid Daisy loodab siiski Saksamaa pealinnas toimuvatel suurvõistlustel kaasa lüüa. "Teen kõik mis võimalik, et Berliinis olla. Kõik peaks pärast paari päeva ja silmatilku korras olema."

Texases õppiv sportlane on veendunud, et tegu oli rassismist tingitud rünnakuga. "Nad ei tahtnud rünnata mind kui Daisyt. Nad tahtsid mulle kui noorele värvilisele naisele pihta saada. Seda piirkonda kasutavad prostituudid ja mind peeti ekslikult üheks neist," selgitas Osakue ning lisas, et oli veidi peale keskööd kodu poole jalutamas.