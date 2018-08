Inglismaa jalgpallikoondise põhitegijaks tõusnud Leicester City keskkaitsja Harry Maguire poseeris klubi uue hooaja mänguvormiga, kuid fännid ei pannud tähele mitte särgi ilusat disaini, vaid koondislase tillukesi säärekaitsmeid.

Reegliteraamatus seisab, et säärekaitsmed peavad mängijale tagama mõistlikul tasemel kaitstuse, ent Harry puhul tekib pigem küsimus, kas need üldse midagi kaitsevad.

Maguire selgitas Twitteris, et kandis selliseid säärekaitsmeid vaid pildistamise jaoks. "Ausalt öeldes ma ei eeldanud, et fotograaf mulle kaks jalga ees sisse sõidab," vastas inglane huumoriga.

Didn’t expect the photographer to 2 foot tackle me tbh 🤷🏽‍♂️😂 https://t.co/zxCvVr9QpH — Harry Maguire (@HarryMaguire93) August 1, 2018

Sellegipoolest said fännid kaitsmete valiku üle kõvasti naerda:

Leicester have just released their new away kit for next season. But we want to know where on earth the rest of Harry Maguire’s shinpad is 🧐 pic.twitter.com/0uEswOzUX1 — Soccer AM (@SoccerAM) August 1, 2018

Leicester’s away kit is a thing of beauty! 🔥🔥🔥



Harry Maguire’s shinpads however... 😂 pic.twitter.com/HhcMTXXIEF — Andy Robson Tips (@AndyRobsonTips) August 1, 2018

Couldn’t we have got him some men’s shin pads instead of kids ones — Adz (@AdamChandler8) August 1, 2018