„Seis on rahuldav,“ lausus Killing telefonitsi Õhtulehele. „Natuke timmimist vajab, just kohaliku vee koha pealt. Meil on ju see häda, et veetihedus pole igalpool päris ühtmoodi. See on tunnetuse küsimus, aga ütleme nii, et kõik on kontrolli all.“

„Teine paat oli ilusa ilmaga väga hea, aga kui laine on natukene suurem... Siin lubas päris tugevat tuult, seega tegime viimasel hetkel vahetuse,“ selgitas Killing, ent ei teinud vangerdusest suurt numbrit.

Eesti konkureerib homses eelsõidus Itaalia, Poola ja Ukraina nelikutega. Kaks paremat pääsevad otse laupäevasesse A-finaali, ülejäänud jätkavad ülehomses vahesõidus. Killingu sõnul minnakse tegema maksimaalselt head sõitu, kuid otsepääsmeta jäämine ei võrdu katastroofiga.

„Itaalia on teise MK-etapi võitja, Ukraina on maailma tippaja omanik (EMil on tollest nelikust kolm - M.T.), Poola on ka sel hooajal päris häid sõite teinud. Seltskond on tõsine,“ iseloomustas kogenud treener ja lisas, „sellele koosseisule kulub vahesõit ära, aga see ei tähenda, et lähme sellise mõttega. Paatkonnad on siin küllaltki võrdsed, paar sekundit saavad otsustavaks.“

Oluline on märkida, et praegune seltskond sõudis viimati võistlustel ühes paadis möödunud kevadel EMil, kus Raja istus võistluste käigus Geir Suursilla asemel neljapaati. Toona saadi kahe sõiduga koostöö nõnda hästi klappima, et Killing iseloomustas võidukat B-finaali sõnaga „ideaalne“. „Loodame, et saame siin ka kahe-kolme võistlussõiduga asja õigetsi jooksma,“ loodab ta.

Lisaks neljapaadi tuleb homme eelsõidus veele Eesti kahepaat koosseisus Udam ja Laos. „Eks nemad ole rohkem järgmise aasta mehed, aga korralike starte on vaja juba praegu teha,“ ütles Killing. „Loodame, et saavad oma sõiduga hakkama. Et närvid alt ei vea. Sõudmises on kõige tähtsam selge pea. Et mitte lasta end vastastest häirida, vaid jääda oma rütmi juurde. See on nende ülesanne. Vaatame, mis koha see toob.“

Kahepaadi vastasteks eelsõidus on Prantsusmaa, Šveitsi ja Belgia duod. Kolm esimest pääsevad poolfinaali, viimane jätkab vahesõidus.