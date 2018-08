Suurbritannia Olümpiakomitee kinnitas möödunud nädalal talispordi tulevikulootuse Ellie Soutteri surma. Nüüdseks on selgunud, et 18aastane tüdruk sooritas enesetapu.

Politseikoerad leidsid lumelauasõitja surnukeha eelmisel kolmapäeval, tüdruku 18. sünnipäeval, tema kodu lähedalt metsast. Reedel pidi toimuma Ellie sünnipäevapidu, kuid tähistamise asemel olid lähedased sunnitud leinama. Ellie pidi kuuluma Suurbritannia 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängude koondisesse ja teda peeti lumelauasõidu tulevikustaariks.

Tema isa, Tony Soutter, rääkis esimest korda pärast juhtunut avalikkusega ja kritiseeris survet, mis noorsportlastele peale pannakse. "Kahjuks sai kõik alguse lennukist maha jäämisest, mis tähendas, et ta ei saanud koondisega treenima minna."

Tony Soutteri sõnul oli tema tütrel probleeme vaimse tervisega. (BBC)

"Ta tundis, et vedas neid ja ka mind alt ning traagiliselt võib vaid üks tilluke asi kellegi üle ääre lükata, sest laste peal on tohutu surve," lausus ta BBC Sportile ning lisas, et tema tütar tahtis olla parim ja mitte kedagi alt vedada, kuid võitles tippvõistluste surve ja oma vaimse tervisega.