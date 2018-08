Prantsusmaa tennisist, ATP edetabeli 55. real paiknev Benoit Paire ei suutnud City Openi turniiril 3:6, 6:3, 2:6 kaotusmängus Marcos Baghdatise (ATP 91.) vastu oma viha talitseda ja lõhkus mängu jooksul ära lausa kolm reketit.

