„Vastase peksmisest saadav mõnu on tohutu. Seda pole võimalik proovimata mõista. See on täielik laks!“ Sel Rotterdami Feyenoordi jalgpalliklubi huligaanfännil leidub palju mõttekaaslasi, kelle jaoks võrdub mängupäev sõna otseses mõttes lahinguga. Miks kuuluvad verised rusikad vuti juurde?