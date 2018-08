Järgmisel nädalal Berliinis toimuvatel kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel loodab kümnevõistluses kõrget kohta ka Maicel Uibo. Medalivõimalused suurenesid nüüd korralikult, sest Kai Kazmirek jääb koduselt EMilt vigastuse tõttu kõrvale.

Kai Kazmirek has pulled out of the German team for the European Championships in Berlin due to injury.



He has been replaced in the decathlon by European U20 champion Niklas Kaul. pic.twitter.com/JzsvOHoJEU