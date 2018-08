Uuest hooajast USA korvpalliliigas NBA Los Angeles Lakersit esindav LeBron James kritiseeris tugevalt president Donald Trumpi tegevust ning sõnas, et ei istuks temaga kunagi ühe laua taha.

"Olen viimase paari kuu jooksul märganud, et ta kasutab sporti meie lõhestamiseks ja see on miski, millega ma ei saa nõustuda," lausus USA koondisega kaks olümpiakulda võitnud korvpallur.

"Spordi abil kohtusin ma esimest korda kellegi valgega. Sain võimaluse neid näha ja nende kohta õppida ning nendel oli võimalus minu kohta õppida. Seda kõike tänu spordile," lisas James, kes on avalikult toetanud ka Ameerika jalgpalliliiga mängijaid, kes sotsiaalsele ebavõrdsusele tähelepanu juhtimiseks on hümni ajal põlvitanud.

Kui korvpallurilt küsiti, mida ta Trumpile ütleks, kui nad näost näkku vestleksid, oli LeBroni vastus kiire: "Ma ei istuks kunagi temaga ühe laua taha. Ma istuksin Barack Obama vastas," lisas James, kes sooviks suhelda hoopis riigi esimese mustanahalise presidendiga.