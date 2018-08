Aastakümneid tagasi ülikoolis statistikaloengusse minnes tegi õppejõud esimese asjana selgeks, et on olemas väikesed valed, suured valed ja statistika. See ei tähenda mingit etteheidet statistikutele, vaid kõik oleneb tõlgendamisest. Eestis puhuti hiljuti taas tuld alla vastasseisule korvpall-jalgpall.