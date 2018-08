Mälumäng on jõudnud otsustavasse järku. Mängujuhi hääl väriseb erutusest, kui ta esitab viimased kolm küsimust:

"Mis oli maailma esimese naise nimi?"

"Eeva."

"Õnnitlen, see oli õige vastus. Aga maailma esimese mehe nimi?"

"Kas see polnud Aadam?"

"Suurepärane! Ja nüüd kõige raskem küsimus: mida Eeva ütles, kui nägi esmakordselt alasti Aadamat?"

Vastaja nohises ja mõtles, lõpuks raputas pead: "Sellest ei saa mina küll aru..."

Saatejuht: "Fantastiline!! Absoluutselt õige vastus!"