Liverpooli jalgpalliklubi peatreener Jürgen Klopp rääkis intervjuus goal.comiga avameelselt ajakirjanikest ning meediaga suhtlemisest.

"Ma võiksin magada, kuid ma räägin sinuga," naeris sakslane, kes on varem tunnistanud, et kui jalgpallist poleks karjääri tulnud, oleks ta tõenäoliselt spordiajakirjanikuna töötanud. Õnneks või kahjuks nii ei läinud ja Klopp peab suure osa oma ajast kulutama reporterite küsimustele vastamise peale.

"Ühest küljest saavad jalgpalliklubid meedialt raha, sest inimesed on meie tegemistest huvitatud," oli Jürgen mõistev. "Teisalt ei ole kõik nii nagu peab. Loomulikult ma austan ajakirjanikke, absoluutselt. Inimesed tahavad teavet, saan sellest aru. Kas ajakirjanikud võiksid vahel paremini ette valmistada? Ausalt öeldes küll. Nad küsivad mida ma tunnen kui olen 0:5 kaotanud! Mida nad vastuseks ootavad?!"

Ajalehti endine Dortmundi Borussia juhendaja siiski ei loe ning sotsiaalmeediast teda samuti ei leia. "Ma ei loe eriti jalgpalli kohta. Ma ei kuula, mis inimestel meie kohta öelda on. Vahetevahel uurin midagi, kuid ainult siis, kui pealkiri on ohutu. Kui pealkiri liigub kindlas suunas, siis unustage ära."

"Ma sain juba ammu Saksamaal teada, et on nii head kui ka halba. Teadsin igat Saksamaa ajakirjanikku, aga kas see aitab? Nad pole mu sõbrad, kuid ma ei vihka neid. Seda kõike on väga palju ja see ei lõppe, ent tekitab raha, mida me teenime, seega kuidas ma saaks kurta? Meedia ei häiri mind. Muidugi, kui kaotad mängu ja pead 17 intervjuud andma, siis ei taha ma seda teha, samas kehtib sama ka võitude kohta, kuid siis on lihtsam," lausus Liverpooliga Premier League'i tiitlit jahtiv peatreener lõpetuseks.