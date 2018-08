Rongile vastutulnud inimesed suruvad jaamaülemal kätt.

"Võtke vastu meie õnnitlused! Esimest korda paljude aastate jooksul saabus rong õigeaegselt."

"Mul on väga kahju teid kurvastada, härrad," vastab jaamaülem, "kuid see on eilne rong."