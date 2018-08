Mõni aeg tagasi hirmutasid Rapla korvpallimeeskonna fänne jutud, et viis ja pool hooaega Raplas mänginud Kajupanka jahib ka teine Eesti klubi. Nüüd on meeskonna kapten siiski pakkumisest loobunud.



Kokku on Kajupank esindanud Rapla korvpallimeeskonda 206-s ametlikus mängus, millest viimase hooaja 36 mängu keskmine statistika oli 28.07 minutit, 11.8 punkti ja 3.8 lauapalli.



Meeskonna mänedžer Jaak Karp: “Kajupanga võimalikust jätkamisest Raplas on mitmes kohas juttu olnud, kuid nüüd on meil võimalik seda ametlikult kinnitada. Mina isiklikult loodan, et meie meeskonna särk on ainus, mida ta Eestis mängides kannab, ta lihtsalt tundub niivõrd loomuliku osana meie klubist ja kogukonnast. ”