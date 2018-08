JALGPALL

Flora peatreeneri Arno Pijpersi mõtted enne tänast matši: “Tahame näidata oma parimat mängu. Ma ei ütle, et see otseselt ründavat jalgpalli tähendab, sest meil on kõigis nendes eurokohtumistes olnud tegelikult korralik arv häid võimalusi – ei saa öelda, et me rünnakul poleks suutnud midagi luua. Üritame pigem leida tasakaalu, meeskondlikust kaitsetööst rünnakule ning eesmärk on selle nime tööd teha.”