Tema sõnul on Saksamaa koondis ühtne löögirusikas, kus osatakse ka kaaslaste õnnestumiste üle rõõmu tunda. Osnabrücker Zeitungi ajakirjanik uuris selle jutu peale, kas Berliinis polegi siis vahet, kes võidab? Peaasi, et sakslane! "Ei, nii see päris pole. Tiimina toetame ükstiest, aga tiitlivõistlustel oleme individuaalsportlased. Kui rajal seisad ja viskesektori suunas vaatad, siis tahab igaüks ise võita."

Suurfavoriitideks peetakse EMi eel Saksamaa kolmikut, kuhu lisaks Röhlerile kuuluvad veel Johannes Vetter ja Andreas Hofmann. Kõigi aegade kolmanda tulemuse (93.90) omanik Röhler tunnistas, et kõik kolm sportlast on ülitugevast riigisisesest konkurentsist kasu lõiganud. "Viimase kolme aasta jooksul oleme üksteist treenima sundinud ja seeläbi ka rahvusvahelistel võistlustel edukad olnud. Treenime küll kõik koos, kuid lõpuks käib igaüks ikkagi oma teed," arutles Röhler.

Järgmise nädala Berliini võistlusest rääkides tõi Röhler välja ka Magnus Kirdi nime, kes tema sõnul medali nimel võitlema asub. "Euroopas on viis või kuus odaviskajat, kes medalit tahavad. Kindlasti kuuluvad nende hulka Magnus Kirt Eestist ja Jakub Vadlejch Tšehhist. Lisaks on veel Soome imelaps Oliver Helander. Eelmised suurvõistlused on näidanud, et alati tuleb ka üllatajaid," arutles Röhler.