Ajakiri Autosport annab teada, et Citroeni rallitiim alustas läbirääkimisi valitseva maailmameistri Sebastien Ogier'ga, kelle leping M-Spordiga lõppeb käimasoleva hooajaga.

Prantsusmaa meeskonna boss Pierre Budar pole kunagi saladust teinud, et sooviks Ogier' tagasi kodumaa tiimi tuua. Nüüd käivad aga reaalsed läbirääkimised: "Suhtlen Sebastien Ogier'ga samamoodi, nagu teiste sõitjatega. Loomulikult oleksime õnnelikud, kui saaksime sellise sõitja endale," ütles Budar.

Citroen püüdis ka mullu Ogier' allkirja, kuid toona ei jätkunud neil raha, et konkureerida M-Spordi pakkumisega. Kas nüüd on olukord muutunud? "Ma ei saa eelarvet puudutavatele küsimustele vastata. Meil on raha ja ettevõte usaldab meid, kasutamaks seda parimal võimalikul viisil."

Ogier kuulus viimati Citroeni meeskonda 2011. aastal, kui võitis ka viis MM-rallit. Seejärel liitus ta Volkswageniga, viimased kaks hooaega on prantslane istunud M-Spordi Fordi roolis.