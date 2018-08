Soome mitmevõistleja Maria Huntington jääb praeguse seisuga Berliini EMilt eemale, sest alaliit registreeris ta hoopis kõrgushüppajaks, kirjutab Iltalehti.

Kõrgushüppe EMi normiks määrati 1.90, aga Huntingtoni tänavune tippmark on 1.80. Seitsmevõistluse EMi norm on 5900 punkti ja Huntington sai tänavu kirja 5858 punkti. Siiski oleks ta suure tõenäosusega EMi vabapääsme teeninud, kui alaliit poleks registreerimise käigus eksinud.

Alaliidu peatreener Jorma Kemppainen ütles, et nad teevad kõik endast oleneva, et viga parandada. Sellest ei pruugi siiski piisata, sest registreerimise tähtaeg on juba möödas. "Uskumatu, et sellised asjad juhtuvad, meil on selleks ju inimesed palgatud," mõtiskles ta. "Mulle öeldi, et tegemist oli inimliku eksitusega."