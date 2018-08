Järgmisel nädalal Berliinis toimuvad kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused on eestlaste jaoks Gerd Kanteri lahkumispidu, sest olümpiavõitja ja maailmameister osaleb viimast korda rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

Samad sõnad kehtivad ka kohaliku legendi Robert Hartingu kohta: temagi on olümpiavõitja ja maailmameister, kes Berliinis karjääri lõpetab. 33aastane sakslane on viimastel aastatel olnud kimpus vigastustega ning viimati õnnestus tal medalile kerkida 2014. aasta Zürichi EMil, kus Berliini lähistelt Cottbusist pärit mees kulla võitis. Kanter oli samal võistlusel teine.

Hartingu tänavuse hooaja tippmark on 65.13, kuid ta usub, et vorm läheb üha paremaks. "Veel mõni aeg tagasi arvasin, et medalivõimalused on välistatud, kuid nüüd pean tunnistama, et olen päris heas hoos," sõnas ta. "Mu keha ei tee seda lihtsaks, aga annan endast viimast korda kõik. Teen seda oma perekonna ja kõigi teiste nimel, kes mind alati toetanud on."