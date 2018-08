Pärnu Sadama korvpallimeeskond andis teada, et tiim on algavaks hooajaks komplekteeritud. Eesti mõistes on tegemist üsna ebatavalise stsenaariumiga, sest augusti alguses on suurem osa meeskondi veel poolikud.

Pärnakate viimaseks lüliks sai Arkadi Mkrtõtšjan. 22aastane armeenlane on peatreener Heiko Rannula sõnul mitmekülgne mängija, hea selg ees mängus korvi all, samas korraliku positsiooniviskega, mis on meeskonnale vajalik.

201 cm pikkune Mkrtõtšjan sündis Ashgbati linnas, Armeenias; lõpetas neli aastat kestnud keskkooli Oregonis (Columbia Christian High School), Portlandi linnas. Päras seda tekkis hea võimalus minna mängima Idaho Ülikooli (NCAA), kus ta viskas eelmisel hooajal keskmiselt 7,74 punkti ning kogus 20 mänguminutit. Karjäär Idahos kestis samuti neli aastat.