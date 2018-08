Täna kell 19 toimub ülisuure tõenäosusega Eesti jalgpalliklubide hooaja viimane euromäng, kui Flora kohtub Euroopa liiga teise eelringi kordusmatšis koduväljakul Nikosia APOELiga.

Avamängus tunnistati Küprose parima klubi 5:0 üleolekut. Sel suvel on Eesti tiimide eurosaaga üsna nukraks kujunenud, sest üheksast peetud matšist on võidetud vaid üks. Kahe mängu kokkuvõttes pole ühtegi vastast alistatud.

"Tahame näidata oma parimat mängu. Ma ei ütle, et see otseselt ründavat jalgpalli tähendab, sest meil on kõigis nendes eurokohtumistes olnud tegelikult korralik arv häid võimalusi – ei saa öelda, et me rünnakul poleks suutnud midagi luua. Üritame pigem leida tasakaalu, meeskondlikust kaitsetööst rünnakule ning eesmärk on selle nime tööd teha," rääkis Flora peatreener Arno Pijpers päev mängu eel.

Kuigi APOELil on ette näidata 5:0 edu, siis peatreener Bruno Baltazar ütles kindlalt, et mõtted ei ole veel järgmise vastase juures. "See on eriline kohtumine. APOELi klubi 200. mäng Euroopa karikasarjades ning see tähendab meile palju. Samuti ei saa jalgpallis kunagi mõtteid mängult võtta ja tahan näha tugevat esitust. Teeme ka selles mängus tööd selle nimel, et meie mäng jõuaks selleni, kuhu tahame jõuda."