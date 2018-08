Eesti Korvpalliliit lisas oma Facebooki küljele sündmuse: 13. septembril kodune MM-valikmäng Saksamaaga. Tähelepanu vääriv on aga üks muu detail.

Lisatud pildil on Janar Talts. Kas see tähendab, et suvised mängud vahele jätnud Talts (ja ehk mõni teinegi vanem mees) naaseb septembrikuu "aknas" koondisse? Lisaks: äsja vestles Õhtuleht korvpalliliidu värske spordidirektori, koondise abitreenerina jätkava Alar Varrakuga, kes märkis, et kui nüüd juunis-juulis oli vanima koondislase sünniaasta 1990, siis oodata on mõne 1980ndatel sündinu naasmist.