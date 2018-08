Eesti paarisaeruline neljapaat jäi Glasgow's peetava sõudmise EMi eelsõidus viimaseks ning paatkonna kogenumaid liikmeid Kaspar Taimsoo märkis, et jõudu ei suudeta parimal moel rakendada.

"Tõsi ta on, nagu ka eelmisel MK-etapil väga hästi näha oli, et meie paatkond ei kipu kõige paremas hoos olema. Poistest ei saanud keegi täna pulssi kõrgeks. See näitab, et meil ei ole väga head rakendust ehk siis jõuame sellise kohanemise/tehnilise töö täpsuseni. Olen trennis kogenud ja poisid ise teavad ka, et meil kõigil on see sees olemas," rääkis Taimsoo ERRile.

Neljapaat sõidab koosseisus Taimsoo, Allar Raja, Kaur Kuslap, Sten-Erik Anderson. MMi vahesõit peetakse homme.