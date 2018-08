Venemaa jalgpallikoondislase Fjodor Smolovi suvi on olnud raske ega lähe kergemaks. Ta tegi Krasnodaris autoavarii, sõites vastu teepiiret.

Õnnetus juhtus portaali "Kubanskije novosti" andmetel ööl vastu kolmapäeva. Pealtnägijad tegid õnnetuskohas fotosid ja video. Smolov ise tegi selfi ja andis täna meediale lühikommentaari: "Minu tervisega on kõik okei."

Smolov sõitis puruks haruldase auto, mida ehitati ainult 400 eksemplari. Tegemist on BMW mudeliga M5 First Edition, Venemaale eraldati neid müümiseks 20 tükki. Masina hind algab 9 miljonist rublast (üle 120 000 euro), selle võimsus on 600 hobujõudu ning see saavutab paigalt sajakilomeetrise tunnikiiruse 3,4 sekundiga.

Auto kuulub 28aastase Smolovi tüdruksõbrale, kuid õnnetusehetkel oli roolis jalgpallur ise. Keegi kannatada ei saanud.

Juunis-juulis peetud MMi eel arvestati Smolovi kui Venemaa põhiründajaga, kuid ta kaotas kiirelt selle koha Artjom Dzjubale. Tagatipuks eksis Smolov veerandfinaalis Horvaatia vastu mängujärgses penaltiseerias ja Venemaa kaotas.