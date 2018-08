Ehkki Eesti jalgpalliklubide euroheitlused on selleks korraks lõppenud, ei tähenda see, et eestlaste omad läbi oleks. Joonas Tamm aitas Norra klubi Sarpsborg järgmisse ringi, Ragnar Klavan ja Liverpool alustavad hiljem.

Tamm mängis taas 90 minutit ning Sarpsborg sai Euroopa liiga teises eelringis kodus jagu St. Gallenist 1:0. Et Šveitsis oli kaotatud 1:2, pääseti tänu võõrsil löödud värava reeglile edasi. Tamme nime taha kanti protokolli kollane kaart. Kolmandas eelringis kohtub Sarpsborg Horvaatia klubiga Rijeka.

Avakohtumise 0:4 allajäämist pealt vaadanud väravavaht Matvei Igonen pääses kordusmänguks Lilleströmi eest väljakule ning Linzi ASK-le jäädi seekord alla 1:2. Kaimar Saag ja B36 Torshavn pidid kahe mängu kokkuvõttes tunnistama Istanbuli Besiktasi 8:0 paremust.