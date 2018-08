Walesist läks ringlusse kuus Suurbritannia viienaelast rahatähte Inglismaa jalgpallikoondise kapteni Harry Kane'i pildiga. Kupüürid võivad muuta igaühe elu, kes need enda valdusse saavad.

Kane'i kujutise vorpis kupüüridele mikrograafik Graham Short, kes sai inspiratsiooni ründaja poolt eelmisel kuul lõppenud MMil löödud kuuest väravast, mis tõi talle parima väravaküti tiitli.

Nõnda graveeris Short kuue värava auks Kane'i pildi just kuuele rahatähele. On selge, et need muutuvad rariteetideks, kuid inimesed peavad ka tähele panema, et saavad Kane'i kujutisega kupüüri, kirjutas The Guardian.