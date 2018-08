Rahvusvaheline kergejõustikuliit IAAF määras neutraalse sportlase staatuse all võistelnud venelasest kõrgushüppajale Danil Lõssenkole määramata ajaks võistluskeelu, sest sportlane polnud viimase 12 kuu jooksul kolmel korral dopinguküttidele kättesaadav.

See tähendab aga antidopingureeglite rikkumist ja on võrdsustatav positiivse proovi andmisega. Mullu välis-MMil hõbeda ning tänavu sise-MMil kulla saanud Lõssenko jagab hooaja edetabelis 2.40ga esikohta koos Katari esindava Mutaz Essa Barshimiga. Nõnda ei saa ta võistelda järgmisel nädalal Berliinis peetavatel Euroopa meistrivõistlustel. Kõigele lisaks võtab IAAF Lõssenkolt ära neutraalse sportlase staatuse - iga Venemaa kergejõustiklane teatavasti ei saa seda.

Lõssenko tõdes Venemaa kergejõustikuliidu kodulehe vahendusel, et on ise süüdi. "Suhtusin ADAMSi süsteemi (see on online-programm, kus sportlased annavad antidopinguorganisatsioonidele teada, kus nad igal ajahetkel viibivad - toim) täitmisse, ütleme, kergekäeliselt. See on minu hooletus," tõdes 21aastane Lõssenko. "Karjäär sellega ei lõpe, harjutan edasi ja ootan õiglast otsust."