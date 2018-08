Eesti Antidopingu teatel sai dopingut tarvitanud ja positiivse proovi andnud kulturist Ivo Parveots nelja-aastase võistluskeelu.

Et Parveotsa A-proov sisaldas keelatud ainet, jõudis avalikkuse ette juba maikuus. Tänaseks on jõustunud Eesti dopinguvastase distsiplinaarkolleegiumi otsus määrata sportlasele nelja-aastane võistluskeeld alates 21. aprillist 2018.



Tol päeval andis Parveots Eesti kulturismi ja fitnessi karikavõistlustel dopinguproovi, mis sisaldas klenbuterooli. Aine on nii võistluste ajal kui võistlusvälisel perioodil keelatud.

Sportlane tegi koostööd, selgitades, et tarvitas kahe nädala jooksul enne võistlusi toidulisandit, milles oli ilmselt keelatud aine.



Eesti dopinguvastane distsiplinaarkolleegium leidis, et sportlane ei ole täitnud hoolsuskohustust. Sportlane peaks õigeaegselt kontrollima, et tarvitatav aine pole keelatud ainete nimekirjas. Kolleegium tuvastas, et sportlane on toime pannud maailma antidopingu koodeksi artikkel 2.1 sätestatud dopingureegli rikkumise – keelatud aine sisaldumine sportlase proovis. Koodeksi artikkel 10.2.1.1 alusel määrati Parveotsale nelja-aastane võistluskeeld, mille viimane päev on 20. aprill 2022. Kõik sportlase võistlustulemused alates 21. aprillist 2018 tuleb tühistada.



„Tegu on kahetsusväärse juhtumiga, mille suhtes oleks sportlane pidanud olema hoolsam,“ selgitas Eesti Antidopingu juhatuse liige Elina Kivinukk. „Hoiatame järjepidevalt sportlasi ja nende tugipersonali toidulisandite tarvitamise riskide eest. Tähelepanu tuleb pöörata, kust toidulisandid tellitakse, kes neid soovitab, kas toidulisandil on kvaliteedimärk ning kas toidulisandit saab ehk korraliku tavatoiduga asendada.“



„Plaanime sügisel korraldada vastavasisulisi koolitusi koostöös Eesti Antidopinguga,“ lisas kulturismi ja fitnessi liidu (EKFL) president Ergo Metsla. „Meie alaliit taunib keelatud ainete kasutamist nii sportlaste kui harrastajate hulgas. Dopingutestid EKFL poolt korraldatavatel võistlustel ning vajadusel ka võistlusvälisel perioodil jätkuvad ka tulevikus, et välistada ebaausat konkurentsi ning ohtu sportlaste tervisele,“ lubas Metsla.